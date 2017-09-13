Tuesday's Games
MLB
American League
Kansas City 4 Chicago White Sox 3
Toronto 3 Baltimore 2
Boston 11 Oakland 1
Cleveland 2 Detroit 0
Tampa Bay 2 N.Y. Yankees 1
Seattle 10 Texas 3
Houston 1 L.A. Angels 0
National League
Atlanta 8 Washington 0
Milwaukee 5 Pittsburgh 2
Chicago Cubs 8 N.Y. Mets 3
St. Louis 13 Cincinnati 4
Philadelphia 9 Miami 8 (15 innings)
Colorado 4 Arizona 2
L.A. Dodgers 5 San Francisco 3
Interleague
Minnesota 16 San Diego 0
---
By The Canadian Press
Tuesday's Games
MLB
American League
Kansas City 4 Chicago White Sox 3
Toronto 3 Baltimore 2
Boston 11 Oakland 1
Cleveland 2 Detroit 0
Tampa Bay 2 N.Y. Yankees 1
Seattle 10 Texas 3
Houston 1 L.A. Angels 0
National League
Atlanta 8 Washington 0
Milwaukee 5 Pittsburgh 2
Chicago Cubs 8 N.Y. Mets 3
St. Louis 13 Cincinnati 4
Philadelphia 9 Miami 8 (15 innings)
Colorado 4 Arizona 2
L.A. Dodgers 5 San Francisco 3
Interleague
Minnesota 16 San Diego 0
---
By The Canadian Press
Tuesday's Games
MLB
American League
Kansas City 4 Chicago White Sox 3
Toronto 3 Baltimore 2
Boston 11 Oakland 1
Cleveland 2 Detroit 0
Tampa Bay 2 N.Y. Yankees 1
Seattle 10 Texas 3
Houston 1 L.A. Angels 0
National League
Atlanta 8 Washington 0
Milwaukee 5 Pittsburgh 2
Chicago Cubs 8 N.Y. Mets 3
St. Louis 13 Cincinnati 4
Philadelphia 9 Miami 8 (15 innings)
Colorado 4 Arizona 2
L.A. Dodgers 5 San Francisco 3
Interleague
Minnesota 16 San Diego 0
---
By The Canadian Press